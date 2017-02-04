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Новости Новосибирска

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В Новосибирске выберут лучшего строителя эскимосских иглу

Целью конкурса является познакомить новосибирцев с методами выживания в зимних условиях.

02.02.2017 16:47
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Новосибирский аэропорт будет реконструирован

Площадь терминалов увеличится вдвое.

01.02.2017 18:14
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В Новосибирске задержали банду наркоторговцев из 16 человек

Фигуранты торговали «синтетикой» через интернет.

31.01.2017 18:33
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В Новосибирске появилась служба доставки настольных игр

Доставлять новосибирцам будут также суши.

30.01.2017 18:09
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Банковская работница из Новосибирска в декрете оптом торговала наркотиками

Молодую мать задержали, когда она делала закладку.

27.01.2017 18:53
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Новосибирцев пригласили поплавать с дельфинами

Дельфинарий ведет отбор желающих.

24.01.2017 22:47
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Мэр Новосибирска захотел сделать часть улицы Ленина пешеходной

Пешеходной зона будет только в летние выходные дни.

23.01.2017 23:59
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Авиатехника новосибирского аэропорта наказали за повреждение самолета «Аэрофлота»

Из-за столкновения тягача и аэробуса на 7 млн был поврежден обтекатель воздухозаборника двигателя самолета.

20.01.2017 18:12
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Новосибирский бизнесмен решил выколоть глаза кредитору, чтобы не возвращать 18 млн

Для тяжкого преступления предприниматель нашел наемника.

19.01.2017 23:13
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Новости Новосибирска [1]23»
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Блоги

Светлана Фиксель Светлана Фиксель

музыкальный промоутер, концертный директор
Профессионалы музыкальной индустрии на гастролях

Раз в три месяца они собираются и обсуждают, какие артисты самые востребованные, как лучше сделать релиз нового альбома, как совершенствуется система электронных билетов, а также как застраховать концерт, продать артиста. Нет, дорогие мои, это не очередная "тви-пати" или собрание форума, – это конференция музыкальной индустрии.

 

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Алексей Носов Алексей Носов

Общественный деятель, правозащитник
Страха нет...

Спрашивали мы не страшно ли идти на референдум под пулями правосеков. Все как один отвечали — лучше умереть за Родину на баррикадах, чем потом в подвале от ножа бандеровцев.

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// Депутат Иваков Василий Викторович помогает детям и пожилым людям

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// Молодежь постоит за свои медиапроекты

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Золотая капитель

// Пономарев будет продолжать бороться за пост мэра в Новосибирске

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// Бюджет страны спланирован "Единой Россией"

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ОАО "Советская Сибирь"

// Пьяный водитель в Новосибирске въехал в автобус с пассажирами

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McDonald’s
McDonald’s
Обсуждения
Ярыч:

Если начнут массово уничтожать комаров, только потому что ни видите ли причиняют...

// Новосибирские ученые предложили убивать комаров грибами
Вотаку:

Кого назначат виноватым? Родителей, школьных учителей или знакомых девушки? У на...

// Спасатели отговорили девушку прыгать с новосибирского моста
Гена:

А сами квартиры как были недоступны, так и остались... Пока не будет закона Серг...

// В Новосибирске подешевела недвижимость

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