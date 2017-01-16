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Новости Новосибирска

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Девочка из Новосибирска сбежала от матери в Киргизию к бабушке

Девочка пыталась уехать на поезде, ее остановили в Барабинске.

16.01.2017 20:59
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В Новосибирске задержали банду вымогателей во главе с Консулом

Задержания проводилось вместе со спецназом.

13.01.2017 19:32
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В Новосибирске будут выращивать элитную картошку

Процесс начнется уже весной 2017 года.

12.01.2017 21:29
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Новосибирский суд вынес приговор бизнесменам за похищение несуществующей обуви

Мужчины собирались получить 200 млн рублей по страховке.

10.01.2017 18:06
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Новосибирца осудили за сборку петарды, которая оторвала ему руку

Условные сроки и штрафы получили двое парней.

28.12.2016 16:23
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В Новосибирске провели корпоратив для фрилансеров

Мероприятие влилось в сезон предновогодних корпоративов.

27.12.2016 21:30
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В Новосибирск не пустили центнер албанской травы от импотенции

Витекс священный занесен в Красную книгу.

26.12.2016 18:04
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В Новосибирске открылся третий Leroy Merlin

Компания уже планирует открытие и четвертого гипермаркета сети.

23.12.2016 17:01
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В новосибирском дельфинарии появилась акула-молот

Подобных акут в России всего две.

21.12.2016 18:58
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Новости Новосибирска [1]23»
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Блоги

Светлана Фиксель Светлана Фиксель

музыкальный промоутер, концертный директор
Профессионалы музыкальной индустрии на гастролях

Раз в три месяца они собираются и обсуждают, какие артисты самые востребованные, как лучше сделать релиз нового альбома, как совершенствуется система электронных билетов, а также как застраховать концерт, продать артиста. Нет, дорогие мои, это не очередная "тви-пати" или собрание форума, – это конференция музыкальной индустрии.

 

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Алексей Носов Алексей Носов

Общественный деятель, правозащитник
Страха нет...

Спрашивали мы не страшно ли идти на референдум под пулями правосеков. Все как один отвечали — лучше умереть за Родину на баррикадах, чем потом в подвале от ножа бандеровцев.

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Открытый сибирский студенческий конкурс журналистского мастерства "Аргонавты"

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ХК "Сибирь"

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ОАО "Авиакомпания "Сибирь"

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Обсуждения
Ярыч:

Если начнут массово уничтожать комаров, только потому что ни видите ли причиняют...

// Новосибирские ученые предложили убивать комаров грибами
Вотаку:

Кого назначат виноватым? Родителей, школьных учителей или знакомых девушки? У на...

// Спасатели отговорили девушку прыгать с новосибирского моста
Гена:

А сами квартиры как были недоступны, так и остались... Пока не будет закона Серг...

// В Новосибирске подешевела недвижимость

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