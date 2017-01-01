Новости Новосибирска
Туристки фотографировались на берегу.
Условные сроки и штрафы получили двое парней.
Мероприятие влилось в сезон предновогодних корпоративов.
Витекс священный занесен в Красную книгу.
Компания уже планирует открытие и четвертого гипермаркета сети.
Мать двоих детей сломала лодыжку.
Подобных акут в России всего две.
Пенсионера уже оштрафовали за несанкционированные полеты.
Заведение будет в «сибирском» стиле.
Вторым лидером была названа Иркутская область.
Сейчас проводятся исследования на мышах.
Уроками патриотизма и духовности заменили пары по трудовому праву.
Блоги
|
Светлана Фиксель
музыкальный промоутер, концертный директор
Раз в три месяца они собираются и обсуждают, какие артисты самые востребованные, как лучше сделать релиз нового альбома, как совершенствуется система электронных билетов, а также как застраховать концерт, продать артиста. Нет, дорогие мои, это не очередная "тви-пати" или собрание форума, – это конференция музыкальной индустрии.
|
Алексей Носов
Общественный деятель, правозащитник
Спрашивали мы не страшно ли идти на референдум под пулями правосеков. Все как один отвечали — лучше умереть за Родину на баррикадах, чем потом в подвале от ножа бандеровцев.
Справочник
Если начнут массово уничтожать комаров, только потому что ни видите ли причиняют...// Новосибирские ученые предложили убивать комаров грибами
Кого назначат виноватым? Родителей, школьных учителей или знакомых девушки? У на...// Спасатели отговорили девушку прыгать с новосибирского моста
А сами квартиры как были недоступны, так и остались... Пока не будет закона Серг...// В Новосибирске подешевела недвижимость
Популярно
Интересно
Портал novospress.ru представляют полную информационную картину дня в Новосибирской области. Отчёт обо всех событиях в регионе и последние новосибирские новости в ленте РИА Новоспресс.
Портал предоставляет читателю новости Новосибирска сегодня по всем важным темам: общество, спорт, политика, экономика, бизнес, наука, культура и происшествия. Корреспонденты ежедневно следят за всеми изменениями в регионе и оперативно обновляют информацию.
Матчи спортивных команд региона, заседания правительства и мэрии, пресс-конференции звёзд, отчёты крупных компаний, разработки научных центров, культурные события, протестные акции и городские праздники – в ленту событий РИА Новоспресс попадают все свежие и актуальные новосибирские новости, интервью со значимыми персонами и репортажи с места событий.
Сведения, опубликованные на портале novospress.ru, проходят тщательную проверку. Материалы дополняются аналитическими комментариями экспертов, фоторепортажами и видео. Не остаётся без внимания и жизнь города в социальных сетях – новости Новосибирска также дополняются твитами и фотографиями прямых участников событий.
Портал novospress.ru также собирает сведения о погоде, пробках, курсе рубля, доллара и евро. Для автомобилистов мы ежедневно обновляем расценки на бензин. Мнением о событиях делятся блогеры, а читатели могут обсудить материалы сайта в разделе "комментарии".
Новости Новосибирска доступны со смартфонов и планшетов в удобном разрешении. Существует pda-версия для мобильных устройств. Следить за лентой Новоспресс можно также в социальных сетях.
Желаем только хороших новостей!