Новости Новосибирска
Из-за столкновения тягача и аэробуса на 7 млн был поврежден обтекатель воздухозаборника двигателя самолета.
Для тяжкого преступления предприниматель нашел наемника.
Выросла задолженность региона перед банками.
Суд решил оставить животных у женщины.
Девочка пыталась уехать на поезде, ее остановили в Барабинске.
Задержания проводилось вместе со спецназом.
Процесс начнется уже весной 2017 года.
Мужчины собирались получить 200 млн рублей по страховке.
Сугроб исчез уже на следующий день.
Туристки фотографировались на берегу.
Условные сроки и штрафы получили двое парней.
Мероприятие влилось в сезон предновогодних корпоративов.
Блоги
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Светлана Фиксель
музыкальный промоутер, концертный директор
Раз в три месяца они собираются и обсуждают, какие артисты самые востребованные, как лучше сделать релиз нового альбома, как совершенствуется система электронных билетов, а также как застраховать концерт, продать артиста. Нет, дорогие мои, это не очередная "тви-пати" или собрание форума, – это конференция музыкальной индустрии.
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Алексей Носов
Общественный деятель, правозащитник
Спрашивали мы не страшно ли идти на референдум под пулями правосеков. Все как один отвечали — лучше умереть за Родину на баррикадах, чем потом в подвале от ножа бандеровцев.
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