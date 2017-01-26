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Новости Новосибирска

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Новосибирцев пригласили поплавать с дельфинами

Дельфинарий ведет отбор желающих.

24.01.2017 22:47
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Мэр Новосибирска захотел сделать часть улицы Ленина пешеходной

Пешеходной зона будет только в летние выходные дни.

23.01.2017 23:59
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Авиатехника новосибирского аэропорта наказали за повреждение самолета «Аэрофлота»

Из-за столкновения тягача и аэробуса на 7 млн был поврежден обтекатель воздухозаборника двигателя самолета.

20.01.2017 18:12
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Новосибирский бизнесмен решил выколоть глаза кредитору, чтобы не возвращать 18 млн

Для тяжкого преступления предприниматель нашел наемника.

19.01.2017 23:13
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Девочка из Новосибирска сбежала от матери в Киргизию к бабушке

Девочка пыталась уехать на поезде, ее остановили в Барабинске.

16.01.2017 20:59
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В Новосибирске задержали банду вымогателей во главе с Консулом

Задержания проводилось вместе со спецназом.

13.01.2017 19:32
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В Новосибирске будут выращивать элитную картошку

Процесс начнется уже весной 2017 года.

12.01.2017 21:29
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Новосибирский суд вынес приговор бизнесменам за похищение несуществующей обуви

Мужчины собирались получить 200 млн рублей по страховке.

10.01.2017 18:06
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Новости Новосибирска [1]23»
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Блоги

Светлана Фиксель Светлана Фиксель

музыкальный промоутер, концертный директор
Профессионалы музыкальной индустрии на гастролях

Раз в три месяца они собираются и обсуждают, какие артисты самые востребованные, как лучше сделать релиз нового альбома, как совершенствуется система электронных билетов, а также как застраховать концерт, продать артиста. Нет, дорогие мои, это не очередная "тви-пати" или собрание форума, – это конференция музыкальной индустрии.

 

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Алексей Носов Алексей Носов

Общественный деятель, правозащитник
Страха нет...

Спрашивали мы не страшно ли идти на референдум под пулями правосеков. Все как один отвечали — лучше умереть за Родину на баррикадах, чем потом в подвале от ножа бандеровцев.

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Открытый сибирский студенческий конкурс журналистского мастерства "Аргонавты"
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Золотая капитель

// Пономарев будет продолжать бороться за пост мэра в Новосибирске

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// Новосибирцы вместе с бобрами очистили Малую Ельцовку

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// Билеты на матч ХК "Сибирь" испарились со скоростью 5 билетов в секунду

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Обсуждения
Ярыч:

Если начнут массово уничтожать комаров, только потому что ни видите ли причиняют...

// Новосибирские ученые предложили убивать комаров грибами
Вотаку:

Кого назначат виноватым? Родителей, школьных учителей или знакомых девушки? У на...

// Спасатели отговорили девушку прыгать с новосибирского моста
Гена:

А сами квартиры как были недоступны, так и остались... Пока не будет закона Серг...

// В Новосибирске подешевела недвижимость

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